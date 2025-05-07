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İHA

Hatay'da yaşayan Ali Özkul, yaşadığı böbrek sorunları nedeniyle çocukken diyalize başladı.

Özkul bu sırada, kendisi gibi böbrek hastası olan Dilber isimli genç kızla diyalize girdiği merkezde tanışarak arkadaş oldu.

15 yıl boyunca diyalize devam eden Özkul, kuzeni tarafından bağışlanan böbrek işlevini kaybedince tekrar diyalize girmek zorunda kaldı.

YAŞAMA İHTİMALİ YÜZDE 1'E DÜŞTÜ

Vücudu antikor üreten Ali Özkul'un yüzde 99 çıkan PRA'sı, tekrar uyumlu böbrek bulma ihtimalini yüzde 1'e düşürdü.

Sağlık Bakanlığı kadavra bekleme listesine alınan Özkul, 2015 yılında uyumlu çıkan donörle tekrar yaşamam tutunup, Denizli'de Diş Hastanesi'nde çalışmaya başladı.

YOLLARI TEKRAR KESİŞTİ

Yıllar önce çocukken tanıştığı Ali Özkul ile yolları ayrılan Dilber Özkul ise, 19 yıl boyunca diyalize girdikten sonra 2007 yılında babasından böbrek nakli oldu.

Nakil sonrası 15 yıl boyunca sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdüren Dilber Özkul'un yolu tekrar Ali Özkul ile kesişti.

EVLİLİKLERİNİN İLK YILINDA BÖBREK NAKLİ OLDU

2022 yılında evlenip mutlu bir yuva kuran çiftten Dilber Özkul'un, henüz evliliğinin ilk yılında böbreği iflas etti.

PRA'sı yüzde 97 olup yüzde 3 uyum ihtimali bulunan kadına, 1 Mayıs'ta Sağlık Bakanlığı kadavra listesinde yer alan bir böbrek uygun çıktı.

SAĞLIKLARINA KAVUŞTULAR

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'nde hemen ameliyata alınan Dilber Özkul, tekrar yaşama tutunmanın mutluluğunu bu sefer kendisiyle aynı durumu yaşayan eşiyle paylaştı.

Birbirlerinin ellerini sımsıkı tutan çiftin mutluluğu ise gözlerine yansıdı.

Nakli ameliyatı başarılı geçen Özkul çifti, tekrar sağlıklarına kavuştu.

"HİÇ UMUTSUZLUĞA KAPILMADIM"

Nakil sonrası sağlığına tekrar kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Dilber Özkul ise, "Hiç umutsuzluğa kapılmadım ve inanıyordum. Çok şükür, sağlığıma kavuştum. Herkes azmetmeli, pes etmemeli. O kadar mutlu oldum ki. Umut olsun istiyorum gerçekten.

İkinci nakil olsun, üçüncü nakil olsun. Bunları kesinlikle atlamasınlar. Her zaman çare var. Yani bu rahatlığa kavuştuğum için çok şükür. Herkesin kadavraya yazılmasını istiyorum." dedi.

"DAHA GÜZEL GÜNLER YAŞAYACAĞIZ"

Eşiyle birlikte yolunun yıllar sonrası kesişmesiyle ayrı bir mutluluk yaşadığını da dile getiren Özkul, "Eşimle gençken diyalize birlikte giriyorduk. Ondan sonra eşimin Ankara'ya yolu düştü. Sonra yollarımız ayrıldı. Sonradan tekrar burada birleşti. Ve burada daha mutlu olduk. Daha güzel günler yaşayacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

"O DUYGUYU ANLATAMAZSINIZ"

Ali Özkul da duygularını anlatmakta güçlük çekerek, "O duyguları anlatamazsınız, çok sevinçli ve mutluyum. Eşimle aynı mutluluğu paylaşıyoruz." diye konuştu.