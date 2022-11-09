Antalya'da down sendromlu Niyazi'nin askerlik hayali gerçek oldu

Asker olma hayali kuran down sendromlu Niyazi Erdamar için tam teşekküllü organizasyon düzenlendi. Kına yakılarak şehir turu atılan eğlencenin ardından jandarma birliğinde nöbet tuttu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki down sendromlu Niyazi Erdamar'ın bir hayali gerçek oldu.

Gençlik Merkezi gönüllüsü 3 genç kız, down sendromlu gencin en büyük hayali olan asker eğlencesi organizasyonunu faaliyete geçirmek için Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ile irtibata geçti.

Asker kıyafeti giyip konvoy ile şehir turu attı

Asker kıyafetleri giydirilen Niyazi için davullu zurnalı kına gecesi yapıldı. Tam teşekküllü düzenlenen etkinlikte Niyazi, çağırdığı akrabaları ve arkadaşları ile birlikte bol bol eğlendi.

Eğlencenin sonunda ise organizasyona katılan gönüllüler tarafından omuzlara alınan Niyazi, ardından araca bindirilip konvoyla şehir turu attı.

Antalya'da down sendromlu Niyazi’ye davullu-zurnalı asker eğlencesi VİDEO

Birlikte nöbet tuttu

Niyazi, asker eğlencesi bitince Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı'nda nöbet tutan Niyazi, duygu dolu anlar yaşadı.

İHA'nın haberine göre, etkinliği organize eden gençlerden Ayşe Sümeyye Keleş; "Okulumla ilgili staj için gittiğimiz özel eğitim kurumunda 20 yaşındaki down sendromlu Niyazi Erdamar ile tanıştık. Niyazi ile sohbet ederken en büyük hayalinin asker olmak olduğunu, annesinin her doğum gününde 'Asker yaşına gelince seni askere göndereceğim' dediğini öğrendik." şeklinde konuştu.







