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- Antalya'da düğün üç kez ertelendi, damada para yağdı
Antalya'da düğün üç kez ertelendi, damada para yağdı
- İHA
- 21.06.2021 - 09:30
- Güncelleme : 21.06.2021 - 09:46
Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan Seyit Ahmet Akış ile Zeynep Çelik, koronavirüs tedbirleri nedeniyle düğünlerini üç kez ertelemek zorunda kaldı.
Tam kapanmanın ardından normalleşme sürecinin başlamasıyla yeniden düğün yapmaya karar veren çift, bin 500 kişi çağırdı.
TAKI TAKMAK İÇİN YARIŞTILAR
Düğün törenlerini özleyen davetliler, takı törenine geçildiğinde gelin ve damada para ve takı takmak için adeta birbirleri ile yarıştı.
Takı töreni öncesi sevdikleriyle ve yakınlarıyla oynayıp eğlenen gelin ve damat, takı töreninden sonra ise hareket edemez hale geldi.
TAKILARIN İÇİNDEN ÇEK ÇIKTI
Damat ile gelini paraya boğan davetliler, damadı adeta para ağacına çevirdi.
Damadın arkadaşlarının 100 liralık banknotları rulo halinde takmaları dikkat çekti.
Takıların içinden çeklerin çıkması ise sürpriz oldu.