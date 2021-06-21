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Antalya'da düğün üç kez ertelendi, damada para yağdı

Antalya'da düğün üç kez ertelendi, damada para yağdı

Ahmet Akış ile Zeynep Çelik'in düğünü pandemi nedeniyle üç defa ertelenirken, normalleşme ile yapılan düğüne katılan davetliler, gelin ve damadı para yağmuruna tuttu.