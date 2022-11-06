Antalya'da dünyanın en güçlü adamlarının tır çekme yarışı

Antalya'da dünyanın en güçlü adamlarının tır çekme yarışı

Alanya'da MLO Strongman Champions League dünya finalleri ikinci gününde yarışmacılar tonlarca ağırlığa sahip tır çekme yarışında ter döktü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde dünyanın en güçlü sporcuları bir araya geldi.

Kentte MLO Strongman Champions League dünya serisi finalleri gerçekletiriliyor.

Tonlarca ağırlıktaki araçları çeken yarışmacılar izleyicelere unurulmaz anlar yaşattı.

Tır halatla çekildi

12 sporcunun katılımıyla düzenlenen yarışın ikinci gününde sporcular, tonlarca ağırlığa sahip tırı halat yardımıyla çekti.

Yarışmayı izleyenler nefes kesen anlar yaşadı.

Alanya'da dünyanın en güçlü adamlarının tır çekme yarışı VİDEO

330 kilogram kaldırarak çember çizildi

Tır çekme yarışının ardından yarışmacılar 330 kilogram ağırlığı kaldırarak çember çizdi.

Yarışma devam ediyor

İHA'nın haberine göre, yarışmalar araç kaldırma ve araca kum torbası yükleme yarışlarıyla devam ediyor.