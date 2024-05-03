Antalya'da dünyaya gelen üç aslan yavrusuna Galatasaraylı oyuncu adları önerdiler Antalya'da dünyaya gelen üç aslan yavrusu sevimli hareketleriyle yaşam parkının yeni gözdeleri oldu.

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AA & Ensonhaber

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki doğal yaşam parkı, 28 aslanın yanı sıra kaplan, kurt, ayı, maymun, deniz aslanı, sürüngenler, kuşlar ve foklarıyla dikkat çekiyor. Baharın gelmesiyle birlikte, park ziyaretçileri ve Antalyalılar yavru sevinci yaşıyor.

Parktaki "Sultan" adlı aslan, daha önce 6 yavru doğurmuştu. Bu yıl da üç yavru dünyaya getirdi. Yavrular, bir süre veterinerlerin gözetiminde kaldıktan sonra hastalık riski ortadan kalkınca ziyaretçilerle buluştu.

Biberonla beslenmeleri merak uyandırıyor

Yaşam parkının yeni üyesi aslanları görmek isteyen ziyaretçiler, yavruların fotoğrafını çekmek için kafesin etrafından ayrılmıyor.

Sevimli hareketleriyle tesisin maskotu haline gelen yavruların, biberonla beslenmeleri de ziyaretçiler için merak konusu oluyor.

"Yaşam parkımızın maskotu oldular"

Aslan bakıcısı İsmail Aydın, yavruların 60 günlük olduğunu söyledi.

Yavruların annelerinden yeni ayrıldığını anlatan Aydın,

Sadece yavruları görmek için aslan diyarına gelen ziyaretçilerimiz var. Adeta yaşam parkımızın maskotu oldular. Çok hareketliler. Onların bu sevimli, hareketli halleri ziyaretçilerin hoşuna gidiyor. Ziyaretçiler Icardi, Mertens, Ziyech gibi isim önerilerinde bulunuyor ama isimlerini bir anketle belirleyeceğiz.

dedi.

Aslanların yanı sıra henüz 5 günlük olan maymun yavrusu da ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Meyve ile beslenen annesinin kucağından ayrılmayan yavruyu görmek isteyen ziyaretçiler, kafesin etrafında uzun süre vakit geçiriyor.