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    Antalya'da durdurulan araçtan 4 adet ruhsatsız tabanca çıktı

    Antalya'da polisin şüphe üzerinde durdurduğu otomobilde 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
    • İHA
    • 13.10.2021 - 19:03
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    Antalya'da durdurulan araçtan 4 adet ruhsatsız tabanca çıktı

    Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği’ne bağlı timler, dün gece saat 22.30 sıralarında Batı Çevre Yolu’nda şüphe üzerine durdurmaya çalıştığı aracı Kepezbaşı mevkiinde yakaladı.

    4 ADET RUHSATSIZ TABANCA YAKALANDI

    Araç içerisinde bulunan E.G. (53) ve C.G.Y. (63) isimli şahısların tedirgin davranışları üzerine yapılan aramada 2 adet namlusu açık kurusıkıdan bozma ruhsatsız tabanca, 2 adet el yapımı ruhsatsız tabanca olmak üzere toplamda 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

    Antalya da durdurulan araçtan 4 adet ruhsatsız tabanca çıktı #1

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