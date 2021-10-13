Antalya'da durdurulan araçtan 4 adet ruhsatsız tabanca çıktı

Antalya'da polisin şüphe üzerinde durdurduğu otomobilde 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği’ne bağlı timler, dün gece saat 22.30 sıralarında Batı Çevre Yolu’nda şüphe üzerine durdurmaya çalıştığı aracı Kepezbaşı mevkiinde yakaladı.

4 ADET RUHSATSIZ TABANCA YAKALANDI

Araç içerisinde bulunan E.G. (53) ve C.G.Y. (63) isimli şahısların tedirgin davranışları üzerine yapılan aramada 2 adet namlusu açık kurusıkıdan bozma ruhsatsız tabanca, 2 adet el yapımı ruhsatsız tabanca olmak üzere toplamda 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.