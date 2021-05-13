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    Antalya'da düştüğü dere yatağından 5 gün sonra kurtarıldı

    Antalya'da düştüğü dere yatağında 5 gün mahsur kalan Mehmet Tığ, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin operasyonuyla çıkarıldı.
    • DHA
    • 13.05.2021 - 15:30
    • Güncelleme : 13.05.2021 - 15:48
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    Antalya'da düştüğü dere yatağından 5 gün sonra kurtarıldı

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi'nde bulunan Büklüdere yatağından öğle vakti ses geldiğini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    Kısa sürede gelen itfaiye ve polis ekipleri, bir kişinin dere yatağında mahsur kaldığını belirledi.

    Ekipler, dere yatağına sarkıttıkları merdivenle 63 yaşındaki Mehmet Tığ'ın olduğu yere ulaştı.

    Sağ ayağı kırık ve bitkin olduğu görülen Tığ'a ilk müdahale, bulunduğu yerde yapıldı.

    VİNÇLE ÇIKARILDI

    Ağaçla kaplı bölgeden Mehmet Tığ'ı çıkarmanın güç olması nedeniyle itfaiye dere yatağına vinç yardımıyla sedye indirdi. Aparatlar yardımıyla kaşık sedyeye bağlayan Mehmet Tığ, itfaiye ekibi eşliğinde vinçle yukarı çıkarıldı.

    Antalya'da düştüğü dere yatağından 5 gün sonra kurtarıldı VİDEO

    Antalya da düştüğü dere yatağından 5 gün sonra kurtarıldı #1

    DEREDEN SU İÇTİ

    Mehmet Tığ, dere yatağına 5 gün önce düştüğünü belirterek, "Susadığım anlarda bir kargının ucuna bağladığım pet şişeye dereden su doldurup içerek susuzluğumu giderdim." dedi.

    Antalya da düştüğü dere yatağından 5 gün sonra kurtarıldı #2

    Kalabalığı gören Mehmet Tığ, kendisine yardım eden bir kişiden maske istedi. Maskesini takan Tığ, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

    Antalya da düştüğü dere yatağından 5 gün sonra kurtarıldı #3

    Antalya da düştüğü dere yatağından 5 gün sonra kurtarıldı #4

    Antalya da düştüğü dere yatağından 5 gün sonra kurtarıldı #5

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    Antalya da düştüğü dere yatağından 5 gün sonra kurtarıldı #7

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