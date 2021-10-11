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    Antalya'da ekimde de sahiller doldu

    Ekim ayında ağustos manzarası yaşanıyor. Hava sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü kentte sahiller, yerli ve yabancı turistlerle doldu.
    • DHA
    • 11.10.2021 - 18:55
    • Güncelleme : 11.10.2021 - 19:02
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    Antalya'da ekimde de sahiller doldu

    Antalya'da bugün hava sıcaklığı 30, deniz suyu sıcaklığı ise 26 derece ölçüldü.

    Sahil ve plajlar yerli ve yabancı turistlerle doldu.

    ŞEZJONGLAR DOLDU

    Boş yer bulmakta zorlanan turistler, şezlong ve şemsiye olmayan halk plajlarına gitti.

    Ekim güneşi altında bronzlaşmak isteyenler, saatlerce kumsala ve şezlonglara uzandı.

    Turistler çocuklarıyla denize girdi, kumsalda oyun oynamayı da ihmal etmedi.

    Yabancıların yanı sıra Antalyalılar da güneşli ve sıcak havayı fırsat bilerek Konyaaltı Sahili'ne geldi.

    Kimisi bisiklet sürüp spor yaparken, kimisi de denize girdi.

    Antalya'da ekimde de sahiller doldu VİDEO

    Antalya da ekimde de sahiller doldu #1

    Antalya da ekimde de sahiller doldu #2

    Antalya da ekimde de sahiller doldu #3

    Antalya da ekimde de sahiller doldu #4

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