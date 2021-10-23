Antalya'da ekimde deniz keyfi

Hava sıcaklığının 24 derece olduğu Antalya'da sahiller doldu. Antalyalılar ve turistler ekim güneşinin keyfini çıkardı.

4 mevsimin bir arada yaşandığı Türkiye'de tatil sezonu devam ediyor.

Akdeniz sahillerinde, kent sakinleri ve turistler, yazdan kalma havalarda hala denizin ve güneşin tadını çıkartıyor.

SAHİLLER VE PARKLAR DOLDU

Hafta sonunda güzel havayı fırsat bilen kent sakinleri, Konyaaltı sahili başta olmak üzere park ve bahçelere akın etti.

Kimileri denize girdi kimileri de güneşlendi. Konyaaltı sahilinin 'oteller bölgesi' olarak bilinen noktaları doldu.

TATİLCİLERİN EĞLENCESİ DEVAM EDİYOR

Antalyalılar kadar turistler de güneşli ekim ayının keyfini çıkardı.

Su sporları ise gün boyunca tatilcileri eğlendirdi. Sürat motorunun arkasına bağlanarak havalanan paraşütteki 2 kişi dakikalarca sahili izledi.

Antalya'da bugün hava sıcaklığı 24, deniz suyu sıcaklığı ise 25 derece ölçüldü.























