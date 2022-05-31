Antalya'da el dokuması halılar, tarlalara serildi

El dokuması binlerce halı ve kilimin, buğday tarlalarına serilmesi ile ortaya adeta renk cümbüşü çıktı. Halıların, 50 TL’den 1 milyon TL’ye kadar alıcı bulduğu öğrenildi.

Antalya’nın Döşeme altı ilçesine bağlı Karataş Mahallesi'nde, el dokuması binlerce halı ve kilim buğday tarlalarına serildi.

Güneş altında mikroplardan arınması ve renginin pastele dönüşmesi için tarlalara serilen el dokuması halılar, tablo gibi bir görüntü ortaya çıkardı.

İHA’nın haberine göre; pandemi döneminde durma noktasına gelen halı satışlarında, turizmin canlanması ile yeniden hareketlilik yaşandı.

Başta ABD olmak üzere dünyanın birçok ülkesine gönderilen halılar, 50 TL’den başlayarak 1 milyona kadar alıcı buluyor.

“Antalya’nın sıcağı çok iyi geliyor”

Eski halıları 50 yıla yakındır işleyerek yeniden ekonomiye kazandıran Halil Börekçi, şu ifadeleri kullandı:

“İkinci el dokuması halı ve kilimleri alıp onları işliyoruz. Tekrar kullanılabilir hale getiriyoruz. İlk geldiği zaman sınıflara ayırıyoruz. Tamir olacakları tamir ediyoruz. Tamir olmayacakları kesip minder yapıyoruz. Önce bu ürünler gelir gelmez steril havuzlara konuyor, mikroplardan arındırıyoruz. Daha sonra güneşe koyuyoruz. Üzerinde bulunan yabancı maddelerin uçması için Antalya’nın sıcağı çok iyi geliyor. Buharı uçuyor. Geceleri de kırağı yağıyor, halı kendi kendine temizleniyor. Bu temizlenmiş halıları boyanacak olanları boyuyoruz, tamir olacakları tamir ediyoruz. Daha sonra yurt dışına satarak değerlendiriyoruz.





“Rusya ve Ukrayna arasına yaşanan savaş çok olumsuz etkiledi”

Pandemi döneminde yurt içerisinde satış yaptığımız dükkanların hepsi alışverişi bıraktı. Onlara mal satamadık. Yurt dışına satarak ayakta kalmaya çalıştık. Rusya ve Ukrayna arasına yaşanan savaş da çok olumsuz etkiledi. Hiç satış yapamadık iki ülkeye. Gelen giden turist çok, başka ülkelerden gelip alıyorlar. Temizleme işi biten halı kaldırılıp, yerine yenisi ekleniyor. 50 TL’den başlayarak 1 milyona kadar halı var. Daha çok yabancı alıcı var. Yerli çok fazla bulamıyoruz. Gezmeye gelenler çok oluyor. Ankara’dan İstanbul’dan ziyaretçilerimiz var.”