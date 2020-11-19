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    Antalya'da eşeği öldü: Arabayı her yerde bulurum ama eşek bulamam

    10 metrelik su kuyusuna düşerek telef olan eşeğine üzülen bir vatandaş, eşeğini arabaya bile değişmeyeceğini belirterek, "Arabayı her yerde bulurum ama eşeği bulamam." dedi.
    • DHA
    • 19.11.2020 - 15:41
    • Güncelleme : 19.11.2020 - 15:42
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    Antalya'da eşeği öldü: Arabayı her yerde bulurum ama eşek bulamam

    Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Gebiz Mahallesi Osmanlar mevkisinde hayvancılıkla uğraşan İsmail Cankaya, eşeği 'Karaburun'un ortadan kaybolduğunu fark etti.

    Eşi Ayşe ile eşeğini aramaya başlayan İsmail Cankaya, hayvanın evlerinin 100 metre ilerisinde bulunan 10 metre derinliğinde içi su dolu kuyuda olduğunu gördü.

    KUYUYA DÜŞÜNCE TELEF OLDU

    İsmail Cankaya, hareketsiz halde duran hayvanı kurtarmak için mahalle muhtarını aradı. Muhtar da itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler kuyudaki eşeğin telef olduğunu belirledi. Eşek kepçe yardımıyla çıkarıldıktan sonra uygun bir noktaya gömüldü.

    Antalya da eşeği öldü: Arabayı her yerde bulurum ama eşek bulamam #1

    "5 YILDIR BİZE YOLDAŞLIK EDİYORDU"

    Eşeğinin ölümüyle büyük üzüntü yaşayan İsmail Cankaya, "Saat 12.00 sıralarında hayvanları otlatırken, eşeğin kaybolduğunu fark ettim. Hanıma 'Eşeğe bir bak' dedim. Kuyuya doğru koştuğunu gördük. Kuyu 10 metrelik. Muhtar Muharrem Aktaş'tan yardım istedik.

    İtfaiye ekipleri geldiğinde vakit çok geçti. Eşeğim suyun içinde boğularak ölmüştü. 5 yıldır bize yoldaşlık ediyordu. Onu arabaya bile değişmem. Arabayı her yerde bulurum ama eşeği bulamam." dedi.

    Antalya da eşeği öldü: Arabayı her yerde bulurum ama eşek bulamam #2

    "BENİM KARA EŞEĞİM ÖLDÜ"

    Eşi Ayşe Cankaya da "Benim kara eşeğim öldü. Artık yapacak bir şey yok." diye konuştu.

    Antalya da eşeği öldü: Arabayı her yerde bulurum ama eşek bulamam #3

    Antalya da eşeği öldü: Arabayı her yerde bulurum ama eşek bulamam #4

    Antalya da eşeği öldü: Arabayı her yerde bulurum ama eşek bulamam #5

    Antalya da eşeği öldü: Arabayı her yerde bulurum ama eşek bulamam #6

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