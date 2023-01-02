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    Antalya'da eşinin mezarını türbeye çevirip kaçak elektrik bağlattı

    1999 yılında kaybettiği eşi için harekete geçen emekli öğretmen, mezarın çevresini demir korkuluklarla kapattı. 3 asma kilit taktırdığı mezarın aydınlanması için de kaçak elektrik çekti.
    • 02.01.2023 - 10:53
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 11:39
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    Antalya'da eşinin mezarını türbeye çevirip kaçak elektrik bağlattı

    Antalya'da yaşayan 77 yaşındaki Ahmet Düzgün, hayatını kaybeden eşine verdiği sözü tuttu.

    Emekli öğretmen olan Düzgün, 32 yıllık eşi Gülten Düzgün'ü 1999 yılında kaybetti.

    3 asma kilitli kapı taktırdı

    Eşine verdiği, "Sana en güzel mezarı yapacağım." sözünü 23 yıl sonra tutan Düzgün, mezarın etrafını demir korkulukla çevreledi.

    Üzerini de korkuluklarla kapatan vefalı eş, 3 asma kilitli kapı da taktırdı.

    Antalya da eşinin mezarını türbeye çevirip kaçak elektrik bağlattı #1

    Mezarlığı aydınlatmak için elektrik bağladı

    Boyayıp, bayrak ve ışıklandırma sistemiyle süslediği mezarla, türbeyi andıran bir görüntüyü ortaya çıkaran Düzgün, mezarlığa bir de kaçak elektrik bağlattı.

    Işıklandırmak istediği mezarlığa aydınlatma direğinden kablo çekerek demir korkuluklara da 'Dikkat elektrik dokunmayın', 'Kamera ile izlenmekte' yazılı uyarı levhası astı.

    Antalya'da eşinin mezarını türbeye çevirip kaçak elektrik bağlattı VİDEO

    Antalya da eşinin mezarını türbeye çevirip kaçak elektrik bağlattı #2

    Belediye kaçak elektrik kullanımına izin vermedi

    Durumu fark eden belediye görevlileri, aydınlatma direğinden aile mezarlığına elektrik bağlatıldığını görünce kabloyu kesti. Yaptığı düzenlemenin kaçak elektrik kullanımı nedeniyle yasal olmadığı anlatılan Düzgün, uyarılara rağmen 3 kez aile mezarında kaçak elektrik kullandı.

    DHA'nın aktarımına göre; her defasında görevliler, kabloyu keserek kaçak elektrik kullanımını engelledi.

    Ahmet Düzgün'e de aile mezarına kurduğu aydınlatma sisteminden kaynaklı arıza olması halinde korkuluklara temas edenlerin, elektrik akımına kapılma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı anlatıldı.

    Antalya da eşinin mezarını türbeye çevirip kaçak elektrik bağlattı #3

    "En güzel mezarı yapma sözü verdim"

    Karısına sevgisinden dolayı söz verdiği gibi mezar yaptırdığını dile getiren Ahmet Düzgün, "Eşimle evliliğim çok mutlu geçti. 32 yıl evli kaldık, aramızda ufak bir sorun bile olmadı. O nedenle karıma, vefat ettiğinde en güzel mezarı yapma sözü verdim. Sözümü 23 yıl sonra yerine getirdim. Anıt mezar yaptım. Eşimin mezarının aynısını kendi mezarım için de hazırlattım. Ferforje demir korkuluktan mezarlığı çevirdim. Aydınlatma sistemi ve güvenlik kamerası, internet sistemi yaptırmak istiyorum. Elektrik için aydınlatma direğinden kabloyla elektrik hattı çektim. Belediye elektrik kablosunu kesti." dedi.

    Antalya da eşinin mezarını türbeye çevirip kaçak elektrik bağlattı #4

    Antalya da eşinin mezarını türbeye çevirip kaçak elektrik bağlattı #5

    Antalya da eşinin mezarını türbeye çevirip kaçak elektrik bağlattı #6

    Antalya da eşinin mezarını türbeye çevirip kaçak elektrik bağlattı #7

    Antalya da eşinin mezarını türbeye çevirip kaçak elektrik bağlattı #8

    Antalya da eşinin mezarını türbeye çevirip kaçak elektrik bağlattı #9

    Antalya da eşinin mezarını türbeye çevirip kaçak elektrik bağlattı #10


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