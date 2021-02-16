Antalya'da, evde çıkan yangına halk otobüsü şoförü müdahale etti

Altınova Mahallesi'nde yolcu indirmek için durağa yanaşan halk otobüsü şoförü Emre Dirican, bir evde çıkan yangını görüp, yangın tüpüyle müdahale ederek söndürdü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ulaşım A.Ş.'de şehir içi toplu ulaşım şoförü Emre Dirican, Gürsu-Varsak KC35A hattında halk otobüsü ile sefer yaparken, Altınova Mahallesi PTT Caddesi üzerindeki durakta yolcu indirdi.

ARACINDAKİ TÜPLE MÜDAHALE ETTİ

Bu sırada Dirican, durak yakınındaki iki katlı bir evin ikinci kat girişindeki balkonundan duman ve alevlerin yükseldiğini gördü.

Aracı park eden Dirican, otobüste bulunan yangın tüpünü alıp, koşarak gittiği evdeki yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangının, soba kovasından balkona boşaltılan kül içindeki kor kalıntılarının, plastik sandalye ve masayı tutuşturmasından kaynaklandığı tespit edildi.

"MANGAL YAKIYORLAR SANDIM"

Durakta yolcu indirirken yangını fark ettiğini belirten Emre Dirican, “İlk başta dumanı ikinci katta görünce mangal yakıyorlar sandım. Biraz daha dikkatli bakınca ateşin büyümeye başladığını gördüm. Otobüste bulunan yangın tüpünü alarak acilen yangının olduğu alana gittim ve söndürmeyi başardım." dedi.

EV SAHİBİNİN HABERİ YOKTU

Yangından ev sahibinin haberi olmadığını aktaran Dirican, “Ev sahibi dışarıya çıkınca şoke oldu çünkü her yerde duman vardı. Beni görünce şaşırdılar, onlara daha dikkatli olmalarını söyledim. Sağ olsun Antalya Ulaşım A.Ş. bize yangın eğitimi, ilk yardım eğitimi aldırdı. Verdikleri eğitim bugün bir faciayı önledi." diye konuştu.

EV SAHİBİNDEN TEŞEKKÜR

Ev sahibi kadın ise, “Sabah sobanın küllerini daha sonra çöpe atmak için balkona bırakmıştım. Hava biraz rüzgârlıydı, ateş balkondaki eşyalara sıçramış. 3 çocuğumla içerdeydik, hiç farkına varamadık. Sağ olsun şoför arkadaşımız görmüş, ateşi söndürmüş. Kendisine çok çok teşekkür ederim." dedi.





