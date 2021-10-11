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    Antalya'da evlenen çifte, kripto para takıldı

    Antalya'nın Finike ilçesinde evlenen çiftin takı töreninde, damada 2 arkadaşı tarafından 10 bin TL değerinde kripto para takıldı.
    • DHA
    • 11.10.2021 - 00:45
    • Güncelleme : 11.10.2021 - 03:48
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    Antalya'da evlenen çifte, kripto para takıldı

    Antalya'nın Finike ilçesinde Ferdi Madenci ve Melek Madenci çifti, düzenlenen törenle dünya evine girdi.

    ALTIN YERİNE KRİPTO PARA

    Düğünde yapılan takı merasiminde çifte, kripto para yatırımcısı olan damadın arkadaşları Muhammet Koca ve Hasan Korkmaz tarafından 10 bin TL değerinde kripto para takıldı.

    Düğün töreninde bu tabloyu gören misafirler gülümsedi.

    Antalya da evlenen çifte, kripto para takıldı #1

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