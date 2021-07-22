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- Antalya'da evlilik teklifi eden gencin planlarını tanıdıklar bozdu
Antalya'da evlilik teklifi eden gencin planlarını tanıdıklar bozdu
- İHA
- 22.07.2021 - 10:47
- Güncelleme : 22.07.2021 - 10:50
Antalya'da yaşayan Batuhan Kulaberoğlu, Kaş ilçesinde bulunan Patara Kum Tepesi’nde kız arkadaşı Burcu Turgut’a evlenme teklifi etmek istedi.
Kulaberoğlu, kız arkadaşına evlilik teklifi etmek için hazırlık yaptı.
Arkadaşları ve kız arkadaşı ile evlilik teklifi edeceği yere gelen Kulaberoğlu’nun planı, tanıdıklar yüzünden bozuldu.
"DÜNYA ÇOK KÜÇÜK.."
Yüzüğü çıkartıp dizlerinin üzerine çöken genç, kız arkadaşına tam yüzüğü uzatacakken teklif edeceği yerden kız arkadaşının bir tanıdığı geçti.
Genç kız tanıdığına yönelerek, “Dünya çok küçük” dediği esnada bu anı ölümsüzleştirmek isteyen arkadaşları, genç kızı uyararak yüzüğü görmesini sağladı.
Antalya'da evlilik teklifi eden gencin planlarını tanıdıklar bozdu VİDEO
DUYGUSAL ANLAR YAŞADI
Erkek arkadaşına dönerek evlilik teklifi aldığını anlayan Turgut, duygu dolu anlar yaşadı.
Rötara uğrayan evlilik teklifinde Kulaberoğlu, kız arkadaşından ‘evet’ cevabını aldı.
VİDEO SOSYAL MEDYADA YAYILDI
Kısa süre içerisinde sosyal medyada yayılan evlilik teklifinin komik görüntüleri, izleyenleri güldürdü.