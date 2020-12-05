Antalya'da evsiz adam, kimliği kaybolduğu için tedavi olamıyor

Van'dan Antalya'ya göçerek annesinin vefatının ardından sokaklarda kalan adam, ikameti olmadığı için kimlik çıkaramıyor. Kimliğini çıkaramayan genç adam, tedavi de olamıyor.

2005 yılında babasını kaybeden 29 yaşındaki Ömer Çelik, Van'da ailesiyle birlikte yaşıyordu.

2014'e kadar farklı işlerde çalışan Çelik, aynı yıl askere giderken ağabeyiyle annesi de Antalya'ya taşındı.

Askerliği biten Ömer de Antalya'ya gelerek, garsonluk yapmaya başladı. Bir süre sonra annesi rahatsızlanarak hayatını kaybedince ağabey Van'a döndü. Ömer, annesinin ölümünün üzüntüsünü yaşarken işsiz de kaldı.

CAMİDE YAŞAMAYA BAŞLADI

İşsizlik nedeniyle kirasını ödeyemediği evden çıkan Çelik, bir süre sonra Kepez ilçesindeki Emek Mahallesi Camii'nin balkon kısmında yaşamaya başladı.

YENİ KİMLİK ÇIKARAMIYOR

Gündüzleri cami cemaatinin ve çevredekilerin verdikleriyle karnını doyuran Çelik, çoğu zaman kuru ekmekle gününü bitiriyor. Bu süreçte kimliğini kaybeden Ömer, bir yakını ve ikamet adresi olmadığı için yeni kimlik de çıkaramıyor. Bacaklarında yaralar çıkan genç, kimliğinin olmaması nedeniyle tedavi de olamıyor.

"İŞSİZ KALINCA SOKAKTA YAŞAMAYA BAŞLADIM"

Yaşadığı zorlu süreci anlatan Ömer Çelik, annesinin ölümüyle birlikte hayatının tersine döndüğünü söyledi. Çelik, “2014 yılında ben askerdeyken annemle ağabeyim buraya yerleşti. Daha sonra ben de gelip onların yanına yerleştim. Annem yaşadığı rahatsızlıktan dolayı hayatını kaybetti, bunun üzerine ağabeyim Van'a döndü. Garsonluk, bulaşıkçılık yaparak geçimimi sağlıyordum. Ancak son zamanlarda işsiz kaldım. Dışarıda kalmaya başladım. Bir süre sonra sağlık sorunlarım oluşmaya başladı, bacaklarımda yaralar çıktı." dedi.

"KİLİTLENDİM KALDIM BURADA"

Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte dışarıda yaşamanın daha da zorlaştığını belirten Çelik, “Birkaç aydır burada camide yaşıyorum. Cemaatin ve komşuların getirdikleriyle besleniyorum. Dışarıda yaşadığım dönemde kimliğimi kaybettim. Bir adresim ve yakınım olmadığı için kimlik çıkartamıyorum. Kimliksiz kaldım, kimliğim olmadığı için hastaneye gidip muayene olamıyorum. Genel Sağlık Sigortası kapsamındaydım normalde ancak yararlanamıyorum. İş de bulamıyorum, şehir dışına da çıkamıyorum. Kilitlendim kaldım burada. Benim için zorlu ve sıkıntılı geçiyor. Banyo yok, yemek yok, dışarıda kalıyorum neticede." diye konuştu.









