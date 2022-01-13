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    Antalya'da falezlerde fok balığı görüldü

    Antalya'da falezlere yakın kısımda yüzen fok balığını görüntüleyen vatandaşlar, ıslık çalarak onun dikkatini çekmeye çalıştı.
    • İHA
    • 13.01.2022 - 20:07
    • Güncelleme : 13.01.2022 - 20:26
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    Antalya'da falezlerde fok balığı görüldü

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerindeki Kuğulu Park’a gelen vatandaşlar, nesli tükenme tehdidiyle karşı karşıya olan Akdeniz fokunun falezler kısmında yüzdüğünü görünce cep telefonlarına sarıldı.

    ISLIK ÇALDILAR

    Kıyıya doğru gelen fok balığı, zaman zaman dibe dalarken, görüntüleri kaydeden vatandaşlar ıslıklarla onun dikkatini çekmeye çalıştı.

    O anları kaydeden vatandaşlar, "Falezlerde fok balığı, güneşli havanın keyfini çıkartıyor" dedi. Bir süre yüzen fok, ardından denize dalarak gözlerden kayboldu.

    Antalya'da falezlerde fok balığı görüldü VİDEO

    Antalya da falezlerde fok balığı görüldü #1

    Antalya da falezlerde fok balığı görüldü #2


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