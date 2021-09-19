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    Antalya'da Filistin uyruklu göçmen, sınır dışı edilebilmek için yangın çıkarttı

    Antalya'nın Alanya ilçesinde çarşı merkezinde uzun süredir sokaklarda kalan ve ülkesine gidemeyen Filistinli göçmen Muhamned Saif boş bir dükkanı yaktı.
    • İHA
    • 19.09.2021 - 00:31
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    Antalya'da Filistin uyruklu göçmen, sınır dışı edilebilmek için yangın çıkarttı

    Alanya'da kimliği ve pasaportu olmayan göçmen, gece yarısı saat 03.30 sıralarında boş dükkanın içinde ateş yaktı.

    YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

    Çevrede bulunan bir taksicinin durumu fark etmesi ve itfaiyeye haber vermesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Olay yerinde bulunan Filistinli göçmen yangını kendisinin çıkarttığını ve polis çağırmalarını söyledi.

    VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

    Filistinli göçmen Saif polis tarafından gözaltına alınırken çevrede bulunan vatandaşlar "3 katlı bina yansaydı ne olacaktı" diyerek tepki gösterdiler. Filistinli Saif karakolda ise dükkanı kendisinin yakmadığını iddia etti.

    Antalya da Filistin uyruklu göçmen, sınır dışı edilebilmek için yangın çıkarttı #1

    SINIR DIŞI EDİLECEK

    Göçmen Bürosu tarafından Saif’e kimlik ve pasaportunu ibra etmesi için 10 gün süre verildi. İbra edemediği taktirde sınır dışı edileceği söylenen Filistinli serbest bırakıldı.

    Muhamned Saif’in 3 gün önce yine aynı dükkanı yakmak isterken polis tarafından gözaltına alındığı ortaya çıktı.

    Antalya da Filistin uyruklu göçmen, sınır dışı edilebilmek için yangın çıkarttı #2

    Antalya da Filistin uyruklu göçmen, sınır dışı edilebilmek için yangın çıkarttı #3

    Antalya da Filistin uyruklu göçmen, sınır dışı edilebilmek için yangın çıkarttı #4

    Antalya da Filistin uyruklu göçmen, sınır dışı edilebilmek için yangın çıkarttı #5

    Antalya da Filistin uyruklu göçmen, sınır dışı edilebilmek için yangın çıkarttı #6

    Antalya da Filistin uyruklu göçmen, sınır dışı edilebilmek için yangın çıkarttı #7

    Antalya da Filistin uyruklu göçmen, sınır dışı edilebilmek için yangın çıkarttı #8

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