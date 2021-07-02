Antalya'da fok balığının dalgalarla dansı

Kaş kıyılarına gelen Akdeniz fokunun sahile kadar çıkıp dalgalar arasında yüzdüğü anlar renkli görüntüler oluşturdu.

Dünyada sayıları 500 ile 700 arasında olan nesli tükenme tehdidi altındaki Akdeniz foku, bu kez Antalya'da Kaş kıyılarında görüntülendi.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kayalık alana yaklaşan fokun avlandığı sırada kumsala kadar çıkıp dalgalar arasında yuvarlanması renkli görüntüler oluşturdu.

DALGALARLA DANS

Fokun sevimli hareketleri vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Akdeniz fokunun dalgalar arasındaki oyunu VİDEO

"İNSANLARLA BAĞ KURUYORLAR"

Akdeniz fokunun yaşamlarıyla ilgili bilgiler veren Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, “Foklar, dünyada nesli giderek azalan memeliler grubunda. Dünyadaki toplam sayısı 500 ila 700 arasında. Dünyadaki toplam Akdeniz fokunun dörtte üçlük kısmı Türkiye ve Yunanistan kıyılarında yer alıyor. Antalya çevresinde de 20’ye yakın fokun olduğunu tahmin ediyoruz. Belirtmek isterim ki foklar insanlarla çok çabuk bağ kurabiliyor. Zeki hayvanlar. İnsanlarla bağ kurarsa içlerine kadar girebilir” dedi.





















