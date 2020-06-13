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    Antalya'da gelin ve damat düğüne atla gitti

    Seyir halindeki sürücülerin şaşkınlıkla izlediği gelin ve damat, bazen yol bazen de kaldırımda ilerledi.
    • İHA
    • 13.06.2020 - 16:35
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    Antalya'da gelin ve damat düğüne atla gitti

    Antalya'da maskelerini takarak kendileri için hazırlanan konvoydan uzak, ata binen gelin ve damat, kentin en işlek caddesinden geçti.

    Gelin ve damat için düzenlenen konvoy trafikte seyir halinde iken, beyaz atlı damat ve onu arkadan takip eden kahverengi atlı gelin, yol kenarından ilerledi.

    GÖREN ŞAŞTI, KALDI

    Gelin ve damadı atların üzerinde gören sürücüler ise o anları cep telefonlarıyla kayda aldı.

    Antalya'da gelin ve damat düğüne atla gitti - VİDEO



    MASKEYLE İLERLEDİLER

    Yener Ulusoy Bulvarı'nda çekilen görüntülerde çiftin yüzlerinde maske olduğu, bazen yol kenarından, bazen de kaldırımdan yavaş yavaş ilerledikleri görüldü.

    Gelin ve damadın tercihi lüks araç yerin atlar oldu -1

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