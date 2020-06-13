Seyir halindeki sürücülerin şaşkınlıkla izlediği gelin ve damat, bazen yol bazen de kaldırımda ilerledi.

Antalya'da maskelerini takarak kendileri için hazırlanan konvoydan uzak, ata binen gelin ve damat, kentin en işlek caddesinden geçti.

Gelin ve damat için düzenlenen konvoy trafikte seyir halinde iken, beyaz atlı damat ve onu arkadan takip eden kahverengi atlı gelin, yol kenarından ilerledi.

GÖREN ŞAŞTI, KALDI

Gelin ve damadı atların üzerinde gören sürücüler ise o anları cep telefonlarıyla kayda aldı.

Antalya'da gelin ve damat düğüne atla gitti - VİDEO







MASKEYLE İLERLEDİLER

Yener Ulusoy Bulvarı'nda çekilen görüntülerde çiftin yüzlerinde maske olduğu, bazen yol kenarından, bazen de kaldırımdan yavaş yavaş ilerledikleri görüldü.