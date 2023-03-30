Antalya’da girişimci 10 metrekare alanda 10 bin hamam böceği üretiyor Bir girişimci, ev kadınlarının adeta korkulu rüyası haline gelen hamam böceklerini gelir kapısı haline getirdi. 10 metrekare alanda 10 bin adet üretilen böcekler, birçok ilden alıcı buluyor.

İHA

Rehberlik mesleğini bırakıp, iç piyasadaki ihtiyaç istikametinde canlı yem üretimine yönelen girişimci Selami Gökgöl, 19 yıldır Antalya’nın Aksu ilçesi Kurşunlu Mahallesi’ndeki çiftliğinde çeşitli türlerde çekirge ve hamam böceği üretiyor.

10 metrekare alanda ev kadınlarının adeta korkulu rüyası haline gelen 10 bin hamam böceği bulunuyor.

Türüne göre fiyatı değişiyor

Üretilen hamam böcekleri, çeşitli illerde hayvanat bahçelerine ve inceleme alanında kullanılmak üzere üniversitelere gönderiliyor.

Hamam böceklerinin ücreti ise türüne göre 1 TL ile 30 TL arasında değişiyor.

6-7 çeşit var

Çalışmalarına ilişkin bilgiler veren Selami Gökgöl, şunları söyledi:

Farklı türlerde 6-7 çeşit bulunuyor. Amerikan, Tartara, Türkmen, Madagaskar, turuncu kafa dediğimiz hamam böcekleri türlerimiz var. Talebe göre hayvanat bahçelerine, evlerinde belli başlı hayvan besleyen kişilere veriyoruz. ‘Hamam böceğinde para varmış, biz de bu işi yapalım' denildiği takdirde gözlerinde bu işi çok büyütmesinler. Öyle peynir ekmek gibi satılan bir ürün değil. Fiyatları ürüne göre değişiyor. Burada 1 TL’ye satılan ürün de var, 30 TL’ye giden ürün de var. Bu hayvanın doğurganlık oranı ve yetişme süresi ile bağlantılı. Örneğin Madagaskar’ın yetişkin boya gelmesi 1 yıl.

Sıcaklık değerleri önemli

Siparişleri değerlendiren Gökgöl, şöyle devam etti:

Biz daha çok hayvanat bahçelerine veriyoruz. Vermiş olduğumuz ürünler genel anlamda sadece burada hamam böceği değil, kurt ve çekirgelerimiz de var. Kurumlara ve üniversitelere de gönderiyoruz. Bilime önem veren biri olduğum için üniversite çalışmalarını da destekliyorum. Her hayvanın beslenmesi farklıdır. Biz beslerken bunlara dikkat ediyoruz, sıcaklık değerleri de önemlidir. Burada 15 dereceden 50 dereceye kadar ısı ihtiyacı olan canlılarımız var. Mesela çekirgelerin doğurganlığını artırabilmemiz için 50 derece sıcaklığı bulmamız gerekir.

İş için gelen, görünce gidiyor

Hiçbir şekilde hamam böceklerinden korkmadığını belirten Gökgöl, sözlerini şöyle noktaladı: