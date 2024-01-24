Antalya'da güneş tepede: Vatandaşlar sahile aktı Manavgat ilçesinde soğuk ve yağmurlu havanın ardından güneşin etkisini göstermesiyle beraber vatandaşlar soluğu, sahilde aldı.

İHA

Antalya'da son 1 haftadır soğuk hava hakimdi...

Sağanak yağış ve soğuk havanın etkisinde olan Manavgat’ta ise dün ve bugün yazdan kalma bir hava var.

Sıcak havanın hakim olmasıyla birlikte okulların tatil olmasını da fırsat bilen Manavgatlılar, sahillere akın etti.

Piknik ve yürüyüş fırsatı

Sahillere akın eden çok sayıda vatandaş balık avlarken, oturma gruplarını dolduran vatandaşlar piknik ve yürüyüş yapma fırsatı buldu.

Sıcak ve güneşli havaya en fazla sevinenler, yağmur ve soğuktan dolayı tatili evlerinde geçirmek zorunda kalan çocuklar oldu. Çocuklar sahilde futbol başta olmak üzere oyunlar oynayıp gönüllerince eğlendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)