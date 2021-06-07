Eda Tekin ve Ece Tekin, zorlu çalışma metotlarıyla şampiyonalara hazırlanarak, 6 saat antrenman yapıyor.

Antalya'da yaşayan ve 6 yıl önce Türkiye şampiyonluğu kazanan Ece Tekin ve kardeşi Eda Tekin, antrenör Şerafettin Uysal gözetiminde 6 saat antrenman yaparak, yeni şampiyonluklar için çalışıyor.

GÜÇ KAZANMAK İÇİN OTOMOBİL ÇEKİYORLAR

Antrenmana sabah denizde başlayan Tekin kardeşler, ısınmak için kısa süreli güreş sonrası 5 kilometre yüzüyor ve su altında kaya taşıyarak, sahilde koşu yapıyor.

Orman ve dağda koşuya devam eden kız kardeşler, güç kazanmak için antrenörlerine ait 1 ton ağırlığındaki otomobili de yolda iterek ve çekerek, sabah antrenmanını tamamlıyor.

Sıra dışı antrenman programıyla şampiyonalara hazırlanan genç sporcular, akşam da salonda teknik çalışmayla günü tamamlıyor.

Pandemi nedeniyle doğada gerçekleştirdikleri antrenmanlara daha fazla süre ayıran Eda ile Ece, zorlu çalışmalarla güç depoluyor.

Antalya'da güreşçi kardeşler, şampiyonalara hazırlanıyor ViDEO







GÜREŞTE İZ BIRAKMAYI HEDEFLİYORLAR

Ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece kazanan Eda ve Ece Tekin kardeşler, ata sporu güreşte iz bırakmayı hedefliyor.

Milli güreşçi Eda Tekin, 2019'un Mart ayında, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda 55 kiloda gümüş madalya elde etti.

Aynı yıl milli takım kampında antrenmanda sakatlanmasına rağmen Türkiye Şampiyonası'na katılan Eda Tekin, altın madalya kazanarak, 'Türkiye şampiyonu' unvanını elde etti.

HAYAL KIRIKLIĞI VE BİRİNCİLİK

Polonya'da 19 Nisan'da düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Eda Tekin, rakiplerinden yaşça küçük olmasına rağmen ilk turu geçip, ikinci turda elendi.

Eda Tekin, 17 Mayıs'ta Kuzey Makedonya'da yapılan U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ise elenerek, hayal kırıklığı yaşadı.

Ece Tekin de şubatta İstanbul'da düzenlenen Büyükler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda birincilik elde etti.

HEDEF: AVRUPA VE DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Olimpiyatta madalya kazanmayı hayal ettiğini belirten Eda Tekin, "Güreşe Türkiye şampiyonluğu kazanan ablam Ece'ye gösterilen ilgiyi kıskanarak başladım. Antrenmanlarda minderde ablama partner oldum.

Çok çalıştık. Antrenörümüz Şerafettin Uysal ile günde 6 saat çalışıyoruz. Pandemi süresince dağda, sahilde, ormanda antrenman yaptık.

Her gün denizde yüzüp, koşuyoruz sonrasında da antrenörümüzün arabasını çekip iterek güç depoluyoruz.

Akşam antrenmanında da taktik çalışıyoruz.

Hedefim Avrupa ve dünya şampiyonluğu kazanmak. Hayalim, olimpiyatlarda ülkemi temsil edip, madalya kazanmak." diye konuştu.



