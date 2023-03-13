Antalya'da harabeye dönen evinden sağ çıktıklarına şükrediyor Hatay'ın Antakya ilçesinde 20 kişilik Gümüş Ailesi'nin yaşadığı bina kullanılamaz hale gelirken, sadece bir kişinin hafif yaralanması en büyük teselli oldu.

Asrın felaketi 11 il içinde en büyük yıkımı Hatay ilinde yaptı.

Antakya ilçesi Büyükdalyan Mahallesi’nde 3 katlı bitişik nizam binanın 2 bölümü büyük hasar gördü.

20 kişilik aileden büyük afeti sadece bir kişi hafif yaralı olarak atlattı.

Zemin katı çöken ev kullanılamaz hale gelirken, 5 aile bahçeye kurdukları çadırda yaşamlarını sürdürüyor.

Eşyalarını kurtarmaya çalışıyor

Evli ve 3 çocuk babası 47 yaşındaki Turan Gümüş, tehlikeli olmasına rağmen merdivenle çıktığı evinden sağlam kalan eşyalarını kurtarmaya çalışıyor.

Eşyalarını bahçeye indiren Turan Gümüş, 20 kişinin yaşadığı binanın depremde kullanılamaz duruma geldiğini belirtti.

"Çok şükür can kaybımız olmadı"

Aile apartmanında bir arada yaşadıklarını anlatan Gümüş, şunları söyledi:

Deprem bizi uykuda yakaladı, salonun ortasından dışarı çıkamadık. Deprem bitince kapıya yöneldik, evin içindeki her şey devrildi. Kapıyı açamadık. Boşluğa merdiven korkuluklarından indik. Binamız ilk depremde bu hale geldi. Zemin kat tamamen çöktü, üst kat harabeye döndü. Çok şükür bu evden can kaybımız olmadı, en büyük tesellimiz bu.

"Bir ay sonra aynaya bakabildim"

Depremde iş yerinin yanında evini de kaybettiğini ifade eden Gümüş, şu ifadeleri kullandı: