Antalya'da hava sıcaklıkları 12 derece artacak Antalya'da hava sıcaklıklarının 8 ila 12 derece civarında artması bekleniyor.

İHA

Türkiye, sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor...

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bölgede mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi tahmin edilen hava sıcaklığı, hafta boyunca etkisini sürdürecek.

Antalya kavrulacak

Hava sıcaklığı, Antalya çevrelerinde ve yüksek kesimlerde mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerine çıkacak. Özellikle sahil kesimlerinde yüksek nem ile hissedilen sıcaklığın daha fazla olacağı öngörülürken, hava sıcaklığının 37-45 derece arasında olacağı tahmin ediliyor.

Öğlen dışarı çıkmayın uyarısı

Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ve 16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği bildirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)