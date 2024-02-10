İHA
Antalya'da horoz dövüşçülerine operasyon düzenlendi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda, Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
4 kişiye idari yaptırım cezası
Horoz dövüştürmek suretiyle kumar oynatıldığı tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda 4 kişiye idari yaptırım cezası uygulandı.
Horozlar doğal yaşam merkezine teslim edildi
Operasyonda ele geçirilen 2 adet horoz doğal yaşam merkezine teslim edildi.
Ayrıca “Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak” suçundan bir kişiye daha adli işlem yapıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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