Antalya'da horoz dövüşçülerine operasyon: 5 kişi yakalandı Savcılık talimatıyla polis ekiplerinin horoz dövüştürerek kumar oynatılan adrese düzenlediği operasyonda 5 kişi yakalanarak idari yaptırım cezası uygulandı.

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İHA

Antalya'da horoz dövüşçülerine operasyon düzenlendi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda, Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

4 kişiye idari yaptırım cezası

Horoz dövüştürmek suretiyle kumar oynatıldığı tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda 4 kişiye idari yaptırım cezası uygulandı.

Horozlar doğal yaşam merkezine teslim edildi

Operasyonda ele geçirilen 2 adet horoz doğal yaşam merkezine teslim edildi.

Ayrıca “Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak” suçundan bir kişiye daha adli işlem yapıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)