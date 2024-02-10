İHA

Antalya'da horoz dövüşçülerine operasyon düzenlendi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda, Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

4 kişiye idari yaptırım cezası

Horoz dövüştürmek suretiyle kumar oynatıldığı tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda 4 kişiye idari yaptırım cezası uygulandı.

Horozlar doğal yaşam merkezine teslim edildi

Operasyonda ele geçirilen 2 adet horoz doğal yaşam merkezine teslim edildi.

Ayrıca “Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak” suçundan bir kişiye daha adli işlem yapıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)