Antalya'da, iki bacağını kaybeden Ensar yardım bekliyor

Şeker hastalığından iki bacağını kaybeden Ensar Yıldız, tekerlekli sandalyenin ellerinde yaralara neden olduğunu söyleyerek, hayırseverlerden akülü sandalye istedi.

Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Pınarlı Mahallesi'nde yaşayan 31 yaşındaki Ensar Yıldız, şeker hastalığı sebebi ile 9 yıl önce iki bacağını kaybetti.

Annesini de bu hastalıktan kaybeden ve 3 kız kardeşi de şeker hastası olan Ensar Yıldız, mevcut kullandığı tekerlekli sandalyeyi taşıyamadığını belirterek, akülü sandalye istedi.

"TEKERLEKLİ SANDALYE BENİ TAŞIMIYOR"

Bağlı bulunduğu belediyeye ve valiliğe başvurduğunu, ancak sonuç alamadığını anlatan Ensar Yıldız, “Bana valilikten 'doktor raporu getir' dediler. Gittiğim tüm hastanelerdeki doktorlar, kollarımın çalıştığını ve akli dengemin yerinde olduğunu söyleyerek, rapor vermedi. Akıl sağlığı yerinde olmayan biri bu akülü arabayı nasıl kullanacak. Onu da anlamış değilim. Gittiğim her yerden olumsuz sonuç aldım. Kullandığım tekerlekli sandalye beni taşıyamadığı gibi, ben de onu artık taşıyamıyorum." dedi.

"SADECE AKÜLÜ SANDALYE İSTİYORUM"

Çok yorulduğunu ve akşamları inleyerek yattığını belirten Ensar Yıldız, “Ellerimde yaralar çıkmaya başladı. Şimdi çok efor sarf ediyorum. Güç kaybediyorum, şekerim düşüyor. Kaç defa bu kullandığım sandalyeden dolayı sıkıntı atlattım. Para, erzak istemiyorum. Sadece akülü sandalye istiyorum. Yoksa hayatımı sürdüremeyeceğim. 805 TL engelli maaşı alıyorum. Başka da bir gelirim yok. Lütfen sesimi duyun." ifadelerini kullandı.