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    Antalya'da iki genç, 30 metrelik falezlerden denize atladı

    Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaatlı Sahili'nde 30 metrelik falezlerden denize atlayan gençler, tatilcilerin yüreklerini ağzına getirdi.
    • 26.06.2022 - 17:34
    • Güncelleme : 26.06.2022 - 19:24
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    Antalya'da iki genç, 30 metrelik falezlerden denize atladı

    Turizm kenti Antalya'da son günlerde havaların ısınması ile dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili vatandaşların ve tatilcilerin akınına uğruyor.

    Pazar gününü değerlendirmek isteyen vatandaşlar, sahile gelerek serin suyun keyfini sürdü.

    Sahile gelen bazı gençlerin macera uğruna yaptıkları ise adeta yürekleri ağza getirdi.

    30 metre yükselikten denize balıklama atladılar

    İHA'nın haberine göre, gençlerden bazıları 30 metre yükseklikteki falezlerden denize balıklama atlayış gerçekleştirdi. Tatilcilerin yüreklerini ağzına getiren gençler, ölümle burun buruna geldi.

    Antalya'da iki genç, 30 metrelik falezlerden denize atladı ViDEO

    Antalya da iki genç, 30 metrelik falezlerden denize atladı #1

    Antalya da iki genç, 30 metrelik falezlerden denize atladı #2

    Antalya da iki genç, 30 metrelik falezlerden denize atladı #3

    Antalya da iki genç, 30 metrelik falezlerden denize atladı #4

    Antalya da iki genç, 30 metrelik falezlerden denize atladı #5


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