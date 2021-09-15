- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Antalya'da iki kadın yağmur altında dans etti
Antalya'da iki kadın yağmur altında dans etti
Antalya'da iki kadının, gün içinde etkili olan yağmurun altında dans etmesi, kameralara yansıdı.
- DHA
- 15.09.2021 - 17:46
- Güncelleme : 15.09.2021 - 17:51
Antalya'da öğle saatlerinde başlayan ve gün içinde zaman zaman etkili olan yağmurda renkli görüntüler de ortaya çıktı.
KADINLARIN YAĞMUR DANSI
Konyaaltı Toros Mahallesi'nde iki kadın, yağmurun başlamasıyla sokağa çıkıp, dans ettti. Kadınların yağmur eşliğinde dansı, cep telefonu kamerasına yansıdı.