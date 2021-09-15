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    Antalya'da iki kadın yağmur altında dans etti

    Antalya'da iki kadının, gün içinde etkili olan yağmurun altında dans etmesi, kameralara yansıdı.
    • DHA
    • 15.09.2021 - 17:46
    • Güncelleme : 15.09.2021 - 17:51
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    Antalya'da iki kadın yağmur altında dans etti

    Antalya'da öğle saatlerinde başlayan ve gün içinde zaman zaman etkili olan yağmurda renkli görüntüler de ortaya çıktı.

    KADINLARIN YAĞMUR DANSI

    Konyaaltı Toros Mahallesi'nde iki kadın, yağmurun başlamasıyla sokağa çıkıp, dans ettti. Kadınların yağmur eşliğinde dansı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Antalya da iki kadın yağmur altında dans etti #1

    Antalya da iki kadın yağmur altında dans etti #2

    Antalya da iki kadın yağmur altında dans etti #3

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