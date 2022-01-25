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    Antalya’da iki kardeş kar altında denize girdi

    Serik ilçesinde iki kardeş, kar sevincini denize girerek yaşadı.
    • İHA
    • 25.01.2022 - 15:08
    • Güncelleme : 25.01.2022 - 16:00
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    Antalya’da iki kardeş kar altında denize girdi

    Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı Antalya'ya da ulaştı.

    Turizm kentine tam 29 yıl sonra kar yağdı.

    Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı dolayısı ile turizm merkezi Belek’te sahiller adeta beyaza büründü.

    DENİZE GİREREK KARŞILADILAR

    Fatih ve Mehmet Püsküllüoğlu kardeşler ise lapa lapa yağan karın altında denize girerek o anların keyfini çıkardı.

    Portakal ve güller ise karın yağması ile kartpostallık görüntüler oluşturdu.

    Antalya’da iki kardeş kar altında denize girdi VİDEO


    Antalya’da iki kardeş kar altında denize girdi #1

    Antalya’da iki kardeş kar altında denize girdi #2

    Antalya’da iki kardeş kar altında denize girdi #3

    Antalya’da iki kardeş kar altında denize girdi #4


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