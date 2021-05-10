Antalya'da iki mevsim bir arada

Antalya'da iki mevsim bir arada

Antalya'da mayıs ayında kaydedilen görüntüler dikkati çekti. Yüksek kesimlere kar yağarken, Konyaaltı sahili turist akınına uğradı.

Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağarken, sahiller turistlerle doldu. İki mevsimin bir arada yaşandığı kentte, ekipler kapanan yolları açmaya çalışırken, denizin keyfini yine turistler çıkardı.

YAYLALARA KAR YAĞDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağşı ekipler, Akseki’nin 2 bin 500 metre rakımlı Göktepe ve Gündoğmuş ilçesinin 2 bin metre rakımlı Söbüçimen yaylalarında yer yer 2-5 metreyi bulan karla kaplı yolları göçerlerin ulaşımına açmak için çalışıyor.





EKİPLER YAYLA YOLLARINI AÇMAK İÇİN ÇALIŞTI

Ekiplerin, Akseki, Manavgat ve Gündoğmuş’ta özellikle hayvancılıkla uğraşan vatandaşların yazın mera olarak kullandığı Göktepe ve Söbüçimen Yayla yollarını açmak için yaptığı çalışma 15 gün sürdü.





TURİSTLER SICAK HAVAYI KAÇIRMADI

Ekiplerin yüksek kesimlerde mayıs ayında karla mücadelesi devam ederken dünyaca ünlü Konyaaltı sahili, sıcak havayı fırsat bilen turistlerin akınına uğradı. Türkiye’ye farklı ülkelerden gelen turistler, kilometrelerce uzanan sahile gelerek hem güneşin tadını çıkardı hem de 21 derece deniz suyu sıcaklığını fırsat bilip bol bol denize girdi.





"ANTALYA'YI ÇOK SEVİYORUM"

Rusya’dan Türkiye’ye tatile gelen Aleksandra Ladnaya, “Antalya’yı çok seviyorum. Çok güzel şehir. Ama benim için çok sıcak. Su biraz soğuk. 1 aydır tatilimi Antalya’da yapıyorum. Kemer’e, Kapadokya’ya ve Pamukkale’ye gittim geldim. 2 ay daha burada kalacağım.” sözlerine yer verdi.



