Antalya'da iki mevsim bir arada yaşanıyor

Antalya'da iki mevsim bir arada yaşanıyor

Turizm kentinden vatandaşlar, aynı gün hem denize girip hem de kayak yapabiliyor.

Antalya'nın tek kayak merkezi olan Saklıkent Kayak Merkezi, kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

1900 rakımlı tesise bu yıl geç de olsa kar yağdı. 500 dağ evi ve bir otelin de bulunduğu kayak merkezine gelen tatilciler, beyaz örtünün keyfini doyasıya yaşıyor.

Kentte hava sıcaklığının 15 derecede olduğu günde Saklıkent Kayak Merkezi, 4 dereceleri görebiliyor.

AYNI GÜN İKİ MEVSİM

Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde kayak merkezine yarım saatte gidilebilirken, aynı gün iki mevsimi yaşamak mümkün.

Tatilciler ve kentte yaşayanlar Konyaaltı'nda şubat ayında öğle saatlerinde denize girip, güneşlendikten yarım saat sonra Saklıkent Kayak Merkezi'ne giderek, karın ve kış mevsiminin keyfini sürebiliyor.

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KAYAK MERKEZİNDE TEDBİR ALINDI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kayak merkezinde alınan önlemlerle, maske ve fiziki mesafeye dikkat ediliyor.

Tatilcilerin kapalı mekanlarda vakit geçirmesinin önüne geçmek adına tesise kişi sınırlandırılması getirildi. Hafta sonu kısıtlamalarından önce otele giriş yapan tatilciler, hafta sonunu kayak merkezinde geçirebiliyor.

"KAR BİRAZ GEÇ YAĞDI"

Tesisin işletme sorumlusu Cuma Özaydın, yüzde 50 doluluk oranına sahip olduklarını belirterek, "Koronavirüs önlemleri gereği daha fazla misafir kabul edemiyoruz. Kar bu yıl biraz geç yağdı. Ona rağmen misafirlerimizin ilgisinden çok memnunuz. Antalya çok özel bir yer. Konyaaltı'nda denize girip yarım saat sonra burada kayak yaparak karın keyfi çıkarılabilir." dedi.