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    Antalya'da İngiliz Edward Müslüman oldu

    Antalya'da nişanlısından etkilenen İngiliz Gary Edward, Müslüman olarak Ahmet adını aldı.
    • AA
    • 11.11.2021 - 00:08
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    Antalya'da İngiliz Edward Müslüman oldu

    Antalya'da Serik Müftüğünde düzenlenen merasimde, Müftü İbrahim Keser tarafından İngiliz Gary Edward'a İslam dini, iman esasları, Müslüman olmanın gereklilikleri anlatıldı ve temel dini bilgiler verildi.

    AHMET İSMİ VERİLDİ

    Anlatılanlara inandığını ve kabul ettiğini dile getiren Edward, daha sonra kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Gary Edward, Ahmet ismini aldı.

    İHTİDA BELGESİ VERİLDİ

    Merasim sonunda Müftü Keser, Edward'a ihtida belgesiyle İngilizce Kuran meali ve Temel Dini Bilgiler kitabı hediye etti.

    Merasimde Edward'ın nişanlısı Filiz Müge Ocak da hazır bulundu.

    Antalya da İngiliz Edward Müslüman oldu #1

    Antalya da İngiliz Edward Müslüman oldu #2

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