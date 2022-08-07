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    Antalya'da insansız can kurtaran robotu hayat kurtarıyor

    Antalya'nın Konyaaltı sahilinde kullanılan insansız can kurtaran robotu, yaz sezonunda 10 kişiyi boğulmaktan kurtardı.
    • Haber Merkezi
    • 07.08.2022 - 14:33
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    Antalya'da insansız can kurtaran robotu hayat kurtarıyor

    Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, robot, binlerce yerli ve yabancı turistin ağırlandığı Konyaaltı sahilindeki Ekdağ plajında, geçen yıl faaliyete başladı.

    Boğulma vakalarında kullanılan robot, yaz sezonunda 10 kişiyi, hayata bağladı.

    Can kurtaran personeli tarafından uzaktan kumanda edilen insansız can kurtaran robotu, 800 metre menzil ile 45 dakika su yüzeyinde kalabiliyor.

    200 kilogram yük taşıyor

    Kamera ve aydınlatma vasıtasıyla kişi ile iletişim sağlayan ses sistemine sahip robot, 200 kilogram yükü taşıyabiliyor.

    AA''nın haberine göre; EKDAĞ A.Ş. Konyaaltı İşletme Müdürü Mehmet Şahin, insansız can kurtaran robotunun tatilcilerden tam not aldığını belirtti.

    robot

    Robotun yaklaşık 2 yıldır hizmet verdiğini anlatan Şahin, boğulma vakalarına çok hızlı müdahale edebildiklerini kaydetti.

    Denizde yüzerken ayağına kramp giren Ali Akın da insansız can kurtaran robotuyla kıyıya çıkarıldı.

    "Hemen robot gönderdiler"

    Konyaaltı Sahili'nde sık sık denize girdiğini aktaran Akın, "Cankurtaran arkadaşlar çok dikkatli, ayağıma kramp girmişti, dinlendiğimi fark ettiler ve hemen cankurtaran robotu gönderdiler. Rahat rahat kıyıya kadar geldim. Burada güven içinde denize girebiliyoruz." ifadesini kullandı.

    robot


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