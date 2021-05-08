Antalya'da iş yerine girmeye çalışan yılan kamerada

Antalya'da iş yerine girmeye çalışan yılan kamerada

Antalya'da yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki kara yılan, kentin işlek caddesinde korkuya neden oldu.

Antalya'da hava sıcaklığının 24 dereceye çıkması, sürüngenleri de etkiledi.

Dün Muratpaşa ilçesi Topçular Mahallesi'nde evinin mutfağında yemek yapan Merve Kılcan'ın, ocak demirine dolanan yılanı görmesi ve korku dolu anlar yaşamasının ardından bugün de yaklaşık 1,5 metrelik bir yılan Muratpaşa ilçesinin Arık Caddesi'nde görüldü.

KAPIYI GEÇEMEDİ

Tam kapanma döneminde yılanın bir simitçi dükkanına girmeye çalışması, giremeyince de uzaklaşması cep telefonuyla görüntülendi.

Kısa süreli şaşkınlık yaşayan gençlerin, "Yakalayabilir misin" sözleri ve konuşmaları cep telefonu görüntülerine de yansıdı.

Yılan daha sonra bina aralarında kayboldu.

Antalya'da iş yerine girmeye çalışan yılan kamerada ViDEO





