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- Antalya'da kaçak kazı yapanlar, çay demleyerek saklanmaya çalıştı
Antalya'da kaçak kazı yapanlar, çay demleyerek saklanmaya çalıştı
- 09.09.2022 - 14:50
Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda yapılacak kaçak kazı bilgisi jandarma ekiplerini harekete geçirdi.
Serik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Gebiz Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Serik Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde bir operasyon yaptı.
3 şahıs, kaçak kazı yaparken yakalandı
İhbarın olduğu adrese baskın yapan ekipler, şüpheli E.Ş., A.Ç. ve A.Ş.’nin bölgede kaçak kazı yaptığını fark etti.
Ormanlık alanda kazı çalışması yapan şüphelilerin yaktığı ocağın üzerinde çaydanlık olduğu görülürken, jandarmayı fark eden şüpheliler, ellerini kaldırarak baskınla neye uğradıklarını şaşırdı.
Antalya'da kaçak kazı yapan şüpheliler, çay demleyerek saklanmaya çalıştı
Şüphelilerin komik tavırları dikkat çekti
Suçüstü yakalanan şüpheliler ile jandarma arasındaki diyaloglar ise gülümsetti. Ekiplerden birinin, "Ağaç mı diyorsunuz?" sorusuna şüpheliler, "Hayır. Yalan yok komutanım, görüyorsunuz" yanıtını verdi.
35 kazı malzemesine el koyuldu
İHA'nın aktarımına göre, şüphelilerin yanlarında bulunan 35 kazı malzemesine el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.