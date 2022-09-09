Antalya'da kaçak kazı yapanlar, çay demleyerek saklanmaya çalıştı

Serik ilçesinde, 3 şüphelinin kaçak kazı yapacağı bilgisine ulaşan ekipler, olay yerine baskın yaptı. Yakalanan şüphelilerin komik tavırları ekipleri güldürdü.

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda yapılacak kaçak kazı bilgisi jandarma ekiplerini harekete geçirdi.

Serik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Gebiz Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Serik Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde bir operasyon yaptı.

3 şahıs, kaçak kazı yaparken yakalandı

İhbarın olduğu adrese baskın yapan ekipler, şüpheli E.Ş., A.Ç. ve A.Ş.’nin bölgede kaçak kazı yaptığını fark etti.

Ormanlık alanda kazı çalışması yapan şüphelilerin yaktığı ocağın üzerinde çaydanlık olduğu görülürken, jandarmayı fark eden şüpheliler, ellerini kaldırarak baskınla neye uğradıklarını şaşırdı.

Şüphelilerin komik tavırları dikkat çekti

Suçüstü yakalanan şüpheliler ile jandarma arasındaki diyaloglar ise gülümsetti. Ekiplerden birinin, "Ağaç mı diyorsunuz?" sorusuna şüpheliler, "Hayır. Yalan yok komutanım, görüyorsunuz" yanıtını verdi.

35 kazı malzemesine el koyuldu

İHA'nın aktarımına göre, şüphelilerin yanlarında bulunan 35 kazı malzemesine el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.







