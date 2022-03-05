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    Antalya'da kadınlar, topuklu ayakkabılarıyla koşu yarışı yaptı

    Düzenlenen maraton kapsamında yapılan 'Yüksek Topuk Koşusu'nda kadın yarışmacılar en az 7 santimlik topuklu ayakkabılarla koştu. 7 kadın yarışmacı da ödüllendirildi.
    • DHA
    • 05.03.2022 - 14:24
    • Güncelleme : 05.03.2022 - 14:29
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    Antalya'da kadınlar, topuklu ayakkabılarıyla koşu yarışı yaptı

    Antalya'da bu yıl 17'ncisi düzenlenen Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu’nda ilginç bir etkinlik düzenlendi.

    Çocukların 100 metre koşusuyla başlayan etkinlik, kadınların en az 7 santimetre yüksekliğindeki topuklu ayakkabıyla 100 metre koştuğu Yüksek Topuk Koşusu ile devam etti.

    Yarış öncesi kadınlar, parkurda düşmemek için topuklu ayakkabıyı ayaklarına bantlayarak önlem aldı.

    7 KADIN YARIŞTI

    Kadın yarışmacılara eşleri ve çocukları da yardım etti. Yarış alanına gelen 7 kadın, topuk yükseklikleri ölçülerek parkura alındı. Yarışmacılar, startın verilmesiyle birlikte birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti.

    Yarışmada bitiş çizgisine çok yakın zamanlarda giren kadınların derecelendirmesini yapmayan jüri, hepsine ödül verilmesini kararlaştırdı. Yarışmacılara çiçek ve plaket verildi.

    Antalya da kadınlar, topuklu ayakkabılarıyla koşu yarışı yaptı #1

    MARATON YARIN KOŞULACAK

    Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu ise yarın 22 ülkeden 1150'si yabancı 10 bin kişinin katılımıyla yapılacak. Yarışmanın startı saat 08.45'te Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nin önünden verilecek.

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    Antalya da kadınlar, topuklu ayakkabılarıyla koşu yarışı yaptı #3

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