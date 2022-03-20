20 Mart Dünya Mutluluk Günü kapsamında Konyaaltı Sahili’nde düzenlenen kahkaha yogası etkinliğine katılan Antalyalılar, eğlenceli anlar yaşadı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, dünya üzerindeki insanların mutluluğu hatırlamaları ve kutlamaları için 2012 yılından itibaren kutlanan '20 Mart Dünya Mutluluk Günü' kapsamında kahkaha yogası etkinliği düzenledi.

Konyaaltı Sahili Olbia meydanında düzenlenen etkinliğe çok sayıda Antalyalı katıldı.

BOL BOL KAHKAHA ATTILAR

Katılımcılar, müzik eşliğinde dans edip bol bol kahkaha atıp iş ve hayat yoğunluğundan kaynaklanan stresten kurtulmaya çalıştılar.

Mutluluk Koçu ve Kahkaha Yogası Lideri Merve Durmuş tarafından verilen eğitimde doğru nefes alma teknikleri ile her koşulda gülebilmenin vücutta yarattığı olumlu etkiler deneyimlendi.

Antalya’da kahkaha yogası etkinliğinde eğlenceli anlar ViDEO

MUTLULUK MESAJI VERİR

Endorfin hormonun vücutta (mutluluk hormonu) en çok kahkaha atarak salgılandığını belirten Merve Durmuş, “Kahkaha yogası beyne mutluluk mesajı gönderilerek yapılır. Stresimizi ve duygularımızı yönetebilen en önemli unsur kahkaha atmak. Bugün de katılımcılar kahkaha atarak güne enerjik başladı. Kahkaha yogası, kahkaha egzersizleri ile yoganın nefes tekniklerinin harmanlanmasından oluşmakta ve kişilerin motivasyonlarını artırmak, streslerini azaltmak için uygulanmaktadır.” diye konuştu.