Antalya'da kalan Kazakistanlı anneden hasta kızı için yardım çağrısı

Sorunlu bir evlilik geçirip boşanan Kazak kadın, Türk vatandaşı olan 3 yaşındaki hasta kızının tedavisi için Antalya'ya geldi. Maddi sıkıntılar yaşayan mağdur kadın yardım bekliyor.

Kazakistan'ın Astana kentinde yaşayan doktor Aıgerim Ussenova (34), ailesinin karşı çıkmasına rağmen ve dört yıl önce tanıştığı S.İ. ile evlenerek İstanbul'a geldi.

2019 yılında çocuk sahibi olan çift, 4 aylık kızları Asel'in metabolizma sorunları olduğunu ve tedavi edilmesi gerektiğini öğrendi. Ancak maddi imkanlar buna izin vermedi.

Kocasından boşandı, kızıyla bir başına kaldı

Asel bebek 15 aylık olurken iddiaya göre baba S.İ. ise çocuğuyla eşini istemeyerek Kazakistan'a gönderdi. Çift, 2021 yılında evliliklerini noktaladı. Nafaka konusunda tehdit edilen kadın bu hakkından da feragat etti. Ailesinin yanına dönemediğini anlatan Ussenova, Astana’da yurtlarda kalarak sattığı el işleri ve sabunlarla para biriktirdi. Kızının hastalığı ilerleyen Ussenova, Çimkent’te bir hastanede yaptırdığı tetkiklerde Asel'in, Rett sendromlu (yaygın gelişimsel bozukluklardan birisi olarak sınıflandırılan beyinsel gelişim bozukluğu) olduğunu öğrendi.

Tedavi için Antalya'da

İnternette araştırma yapan Ussenova, Antalya’da özel bir hastanede bu sedromlu çocukların tedavisinin başarıyla yapıldığını belirledi. Biriktirdiği parayla bir ay önce kente gelen Ussenova, özel hastanede tedavi ücretinin yüksek olduğunu öğrendi ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne başvurdu.

Yardım eli bekliyor

İHA'nın haberine göre 1 aydır bu hastanede tedavisine devam edilen Asel’in daha fazla tedavi alabilmesi içinde heyet raporu alması gerekiyor. Kalacak yeri ve işi olmayan Ussenova, kızını yeniden ayağa kaldırabilmek için yardım çağrısında bulundu.

"Kızımı kurtarmak istiyorum"

Yaşadıklarını hüzünlü gözlerle anlatan Ussenova, "Kızımı kurtarmak için Antalya’ya geldim. Ben yabancıyım, kızım Türk vatandaşı şu an tek başıma bakamıyorum. Kızımı kurtarmak istiyorum. Ben kendim çocuk doktoruyum. İleride denklik sınavını geçip Türkiye’de sağlık alanında çalışmak istiyorum. Rusça biliyorum, Almanca da öğreniyorum. Başka gidecek yerim yok Türk devletinden destek istiyorum." diye konuştu.

"6 ay kalabileceğim bir yer lazım, her işi yaparım"

32 gündür Antalya’da olduğunu ve önünde 58 günlük bir süre kaldığını anlatan Ussenova, "Türkiye’de bir iş ve kalacak yer bulup oturma iznimi almam lazım ben sadece kızımı düşünüyorum. Heyet raporu alırsam kızıma fizik tedaviye başlarım ve her şey biraz daha kolay olur. Biraz yürümeye başlasa iyileşse bakıcı bulabilir önüme bakardım. Şimdi yanından bir an olsun ayrılamıyorum. Antalya’da otel odasında kaldım, kadın sığınma evinde kaldım, hastanede kaldım. Günler böyle geçiyor. Kazakistan’dan getirdiğim parayla geçinmeye çalışıyorum ama hızla bitiyor. Ben heyet raporunun kızıma bir an önce çıkarılmasını ve 6 ay kalabilecek bir yer istiyorum. Her şey kızım için. Kaldığım yerde bakıcı olabilirim, yemek yapabilirim. Ama kadın sığınma evim kızıma uygun gelmiyor. Böyle bir aile ortamı istiyorum." dedi.