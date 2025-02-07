İHA

Antalya’da yaşayan 44 yaşındaki Hakan Kaya, yıllardır süregelen sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. 2018’de kalp hastalığı, 2021’de ise kalp yetmezliği teşhisi konulan Kaya, yaşama tutunabilmek için 2,5 yıl önce Akdeniz Üniversitesi’nde görevli Prof. Dr. Ömer Bayezid ve ekibi tarafından yapay kalp cihazıyla hayata bağlandı. Ancak bir ay önce gelen telefon, onun için yeni bir başlangıç anlamına gelecekti.

Akdeniz Üniversitesi’nden aranan Kaya’ya, Konya’da kendisine uygun bir kalp bulunduğu bildirildi. Zamanla yarışan sağlık ekibi, 4 saat içinde Konya’dan Antalya’ya kalbi ulaştırarak başarılı bir nakil gerçekleştirdi. Hayati operasyonun ardından bir ay hastanede kalan Kaya, taburcu edildiğinde ise onu unutulmaz bir sürpriz bekliyordu.

"İKİ KEZ HAYAT VERDİ"

Hakan Kaya’nın kalp naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Bayezid, sürecin nasıl işlediğini şöyle anlattı:

Hastamıza iki yıl önce yapay kalp cihazı takmıştık. Ancak zamanla yeniden sorunlar yaşadığı için kalp nakli listesine aldık. Uygun donör bulunmasını beklerken hastanede yatıyordu. Nihayet Konya’da 38 yaşında, ateşli silah yaralanması sonucu hayatını kaybeden bir kişinin ailesi organ bağışında bulununca hemen harekete geçtik. Ekiplerimiz hızla yola çıktı, kalbi aldı ve 4 saat içinde nakli gerçekleştirdik. Bugün onu sağlıklı bir şekilde taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Nakil bekleyen diğer hastalarımız için de organ bağışının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum.

"ŞARJDAN KURTULDUM, KALBİM ARTIK NORMAL ÇALIŞIYOR"

Yeni kalbiyle hayata dönen Hakan Kaya, yaşadığı duyguları şu sözlerle dile getirdi:

Kalp hastalığımla uzun yıllar mücadele ettim. Ömer Hocam sağ olsun, bana iki kez hayat verdi. İki buçuk yıl yapay kalple yaşadım ve sürekli cihazımı şarj etmek zorundaydım. Ama şimdi tamamen özgürüm. Nakli gerçekleştiren ekibe ve bana kalbini bağışlayan kişinin ailesine sonsuz minnettarım. Allah onlara sabır versin, bağış yapan kişi de nur içinde yatsın. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum, kalbim artık normal bir insanın kalbi gibi atıyor.

"KIZIMLA YAN YANA UYUMAK EN BÜYÜK HAYALİMDİ"

Hakan Kaya, yıllardır kalp hastalığı nedeniyle yapmak istediklerinden mahrum kaldığını belirterek, kızıyla hayallerini gerçekleştireceği günleri sabırsızlıkla beklediğini söyledi:

Yapay kalp cihazı varken birçok kısıtlamam vardı. Yan yatamıyordum, hareketlerim sınırlıydı, şarjla yaşamak zorundaydım. Artık o günler geride kaldı. En büyük hayalim kızımla yan yana yatabilmekti, şimdi bunu gerçekleştirebileceğim. Hayata yeniden başlıyorum, bugün benim için yeni bir başlangıç.

"BABAMLA UYUMAK İSTİYORUM"

Kaya’nın 12 yaşındaki kızı Elisa Kaya, babasının sağlığına kavuşmasıyla en büyük hayalini gerçekleştireceği için çok mutlu olduğunu söyledi: