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    Antalya'da kanala düşen köpek imece usulü kurtarıldı

    Kepez'de su kanalına düşen bir köpeği vatandaşlar, el ele tutuşarak oluşturdukları zincirle yola çıkardı.
    • DHA
    • 09.02.2021 - 19:29
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    Antalya'da kanala düşen köpek imece usulü kurtarıldı

    Antalya'nın Kepez ilçesi, Atatürk Mahallesi Şelale Caddesi üzerinde bulunan 5 metrelik su kanalına bir köpeğin düştüğünü gören Murat Tokmak ve arkadaşları, harekete geçti.

    Antalya'da lanala düşen köpek imece usulü kurtarıldı VİDEO

    EL ELE TUTUŞUP ÇIKARDILAR

    Tokmak ve arkadaşları kanal içerisine girip el ele tutuşarak oluşturdukları insan zinciriyle, kurtarılmayı bekleyen köpeği boyun kısmından tutarak çıkarttı.

    Murat Tokmak ve arkadaşlarının imece usulü yardımlaşmayla köpeği kanaldan çıkarması cep telefonuyla kayıt altına alındı.

    Kanaldan çıkartılan köpek, bölgeden uzaklaştı.

    Antalya da kanala düşen köpek imece usulü kurtarıldı #1

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