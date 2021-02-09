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- Antalya'da kanala düşen köpek imece usulü kurtarıldı
Antalya'da kanala düşen köpek imece usulü kurtarıldı
Kepez'de su kanalına düşen bir köpeği vatandaşlar, el ele tutuşarak oluşturdukları zincirle yola çıkardı.
- DHA
- 09.02.2021 - 19:29
Antalya'nın Kepez ilçesi, Atatürk Mahallesi Şelale Caddesi üzerinde bulunan 5 metrelik su kanalına bir köpeğin düştüğünü gören Murat Tokmak ve arkadaşları, harekete geçti.
Antalya'da lanala düşen köpek imece usulü kurtarıldı VİDEO
EL ELE TUTUŞUP ÇIKARDILAR
Tokmak ve arkadaşları kanal içerisine girip el ele tutuşarak oluşturdukları insan zinciriyle, kurtarılmayı bekleyen köpeği boyun kısmından tutarak çıkarttı.
Murat Tokmak ve arkadaşlarının imece usulü yardımlaşmayla köpeği kanaldan çıkarması cep telefonuyla kayıt altına alındı.
Kanaldan çıkartılan köpek, bölgeden uzaklaştı.