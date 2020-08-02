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    Antalya'da kanyona giren genç, hayatını kaybetti

    Suyun derin olduğu yerde ortadan kaybolan Abdulmuttalip Şaşmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı.
    • İHA
    • 02.08.2020 - 11:46
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    Antalya'da kanyona giren genç, hayatını kaybetti

    Boğulma vakası haberlerine bir yenisi eklendi.

    Üniversiteden yeni mezun olan 22 yaşındaki Abdulmuttalip Şaşmaz, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Ahmetler Kanyonu'na gitti.

    BİR ANDA GÖZDEN KAYBOLDU

    Kanyonda bir süre arkadaşlarıyla yüzen Abdulmuttalip Şaşmaz, suyun derin olduğu bir yerde bir anda ortadan kayboldu.

    Ailesi ve arkadaşları yaptıkları aramalara rağmen Şaşmaz'ı bulamayınca 112 Acil'den yardım istedi.

    ARAMA KURTARMA EKİPLERİ SEVKEDİLDİ

    Bölgeye, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timleri ile Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

    Antalya'da kanyona giren genç, hayatını kaybetti #1

    CANSIZ BEDENİ BULUNDU

    SAK timi tarafından suda yapılan aramada Abdulmuttalip Şaşmaz'ın cansız bedeni bulundu.

    Şaşmaz'ın, bugün Manavgat'ın Kızıldağ Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

    Antalya'da kanyona giren genç, hayatını kaybetti #2

    Antalya'da kanyona giren genç, hayatını kaybetti #3

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    Antalya'da kanyona giren genç, hayatını kaybetti #7

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