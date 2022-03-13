Antalya'da kar, deniz ve güneş keyfi

Antalya'da kar manzarası eşliğinde denize girenler, soğuğa aldırmadı. Vatandaşlar ile turistler kar manzarası eşliğinde hem yüzdü hem de güneşin tadını çıkardı.

Başta İstanbul ölmek üzere Türkiye'nin birçok bölgesi kar yağışına teslim oldu. Antalya'da ise üç mevsim aynı anda yaşanıyor.

Dağların karla kaplı olduğu kentte, sabah saatlerinde soğuk hava dalgası etkili oldu. Öğleden sonra güneşin yüzünü göstermesiyle beraber, vatandaşlar denize koştu.

Beydağları’nın yarısı karla kaplanırken, öğlen saatlerinde sıcaklık 10 dereceye kadar yükseldi. Nem oranı yüzde 9, deniz suyu sıcaklığı ise 17 derece olarak kayıtlara geçti.

ANTALYA'DA VATANDAŞLAR DENİZE GİRDİ

Güzel bir hafta sonu geçirmek isteyen Antalyalılar ile kentteki turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne geldi.

Rüzgar ve soğuk havaya rağmen vatandaşlar ve turistlerden bazıları kar manzarası eşliğinde yüzüp güneşlendi.

Bazı vatandaşlar sahilde balık tutarken, bazıları da montlarını dahi çıkaramadığı havada oksijen depoladı.

"TEMİZ HAVA VE GÜNEŞ VAR"

Şu sıralar Antalya Körfezi'nden geçiş yapan deniz analarının bazıları kıyıya bir metre uzaklıkta görüntülendi.

Boyutuyla şaşırtan deniz anaları, sahildeki vatandaşların da ilgisini çekti. “Denize girenleri görünce hayretler içerisinde kalıyorum” Sahilde gitar çalarak vakit geçiren gençlerden Mertcan Çürük, “Temiz hava ve güneş var. Müzik olmazsa olmazım. Şu sıralar hava çok soğuk.

Denize girenleri görünce hayretler içerisinde kalıyorum. Ben bu şekilde üşüyorum, insanlar denize giriyor. Dört mevsimi aynı anda yaşıyoruz.” dedi.