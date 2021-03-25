Antalya'da karlı dağ manzarasında deniz keyfi

Güneşli havayı fırsat bilenler, Konyaaltı Sahili'ne geldi. Zirvesi karla kaplı Toros Dağları manzarası eşliğinde denize girenler keyifli anlar yaşadı.

Yurdun büyük bölümünde soğuk hava ve kar etkisini gösterirken, turizm kenti Antalya'da da hava sıcaklığı önceki haftaya göre düşmesine rağmen gün içerisinde 13 dereceye kadar ulaştı.

Güneşli havayı fırsat bilenler de soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı.

MANZARA KARLI TOROS DAĞLARI OLDU

Sahile gelen vatandaşlar ve turistler, güneşli havanın keyfini çıkardı.

Bazıları sahilde otururken, bazıları da zirvesi karla kaplı Toros Dağları manzarası eşliğinde sıcaklığı 18 derece olan denize girdi.

SICAKLIK 16 DERECEYE ÇIKACAK

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre kentte bugün akşam saatlerinden itibaren başlaması beklenen yağmurun yarın devam etmesi, hava sıcaklığının da yarın 16 dereceye ulaşması bekleniyor.