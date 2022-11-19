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Antalya'da kasım ayında denize girdiler
Turizmin başkentinde turistler yazdan kalma son günlerin tadını çıkararak denize girdi.
- 19.11.2022 - 18:03
- Güncelleme : 19.11.2022 - 18:05
Yazdan kalma son günlerin yaşandığı Antalya'da deniz keyfi sürüyor.
Güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler sahilere akın etti.
Deniz suyu sıcaklığı 22 derece
Akşam saatlerinde etkili olan sonbahar yağmuru yerini güneşe bıraktı.
AA'nın aktarımına göre; hava sıcaklığının 26 dereceye ulaştığı kentte, deniz suyu sıcaklığı 22 olarak kayıtlara geçti.
Antalya'da kasım ayında denize girdiler VİDEO
Kasımda güneşlendiler
Kaş Sahili'nin plaj kısmında oluşan yoğunluk yaz aylarını aratmazken, turistler bol bol güneşlenip denize girdi.
Güneşlenen tatilcilerden bazıları kitap okumayı tercih ederken, bazıları da sahilde yürüyüş yaptı.