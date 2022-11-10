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    Antalya'da Kasım ayında plajda güneşin tadını çıkarttılar

    Alanya'da sonbahar etkisini göstermeyince yerli ve yabancı turistler plajları doldurdu.
    • 10.11.2022 - 15:40
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    Antalya'da Kasım ayında plajda güneşin tadını çıkarttılar

    Birçok bölgeden kar manzaraları gelirken Antalya'nın Alanya ilçesinde durumun tam tersi hakim.

    Doğuda kış mevsimi yaşanırken Akdeniz bölgesinde yaz mevsimi yaşanıyor.

    Antalya’nın önemli turizm noktalarından biri olan Alanya’da hava sıcaklığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre 24 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 23 derece olarak ölçüldü.

    Kleopatra Plajı’ndaki doluluk şoke etti

    Kasım ayında ilçede bulunan dünyaca ünlü Kleopatra Plajı’ndaki doluluk dikkatlerden kaçmadı.

    Plaja akın eden çoğunluğu yabancı turistlerden oluştuğu görüldü.

    Vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkarttı

    İHA'nın haberine göre, plajdaki vatandaşların bir kısmı denizin keyfini çıkartırken, bir kısmı da güneşlendi.

    Antalya da Kasım ayında plajda güneşin tadını çıkarttılar #1

    Antalya da Kasım ayında plajda güneşin tadını çıkarttılar #2

    Antalya da Kasım ayında plajda güneşin tadını çıkarttılar #3


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