Antalya'da kasım sonunda denize girdiler

DHA

Kış aylarına girilmesiyle birçok şehirde kar yağışları etkili oldu.

Geçtiğimiz günlerde kar fırtınası yaşanan Antalya'da karlar eridi.

Bahar aylarının geri geldiği, hava sıcaklığının 20, deniz suyu sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü kentte hafta sonunu ve güneşi fırsat bilenler, Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

DENİZİN KEYFİNİ ÇIKARDILAR

Bazıları denizde yüzerken, bazıları da sahilden olta atarak balık tutmaya çalıştı.

Sahilde güneşlenenlerin ve kitap okuyarak vakit geçirenlerin yoğun olduğu Konyaaltı'nda yerleşik yabancıların çoğunlukta olduğu dikkati çekti.

"HAVALAR ÇOK GÜZEL"

Yüzme bilmediği için denize giremediğini ama balık tutmaya çalıştığını belirten Ayhan Peköz, "İnsanlar yüzüp, eğleniyor. Hava çok güzel. Ben de balık tutuyorum." dedi.

Kentte yaşayan Rus asıllı Türk vatandaşı Miron Kaplan da ağabeyiyle birlikte denizde balık tuttuğunu söyledi. Kaplan, "Denize girmedik ama balık yakaladık. Denizde de bazen yüzüyoruz. Hava sıcak çok güzel." diye konuştu.

YAĞIŞLAR KAPIDA

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre; hava sıcaklığı 2 Aralık Pazartesi günü düşerek yerini kuvvetli yağışa bırakacak.