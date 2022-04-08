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    Antalya'da kavga ihbarıyla okula giden polisler sürprizle karşılaştı

    Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü için sürpriz hazırlayan lise öğrencileri, kavga ihbarı verdi. Okula giden ekipler, ellerinde bayrakla İstiklal Marşı söyleyen öğrencilerle karşılaştı.
    • İHA
    • 08.04.2022 - 17:00
    • Güncelleme : 08.04.2022 - 17:23
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    Antalya'da kavga ihbarıyla okula giden polisler sürprizle karşılaştı

    Antalya Hacı Dudu Mehmet Gebizli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi okul yönetimi ve öğrencileri, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü nedeniyle polislere sürpriz planladı.

    155’i arayan yönetim, okulda öğrenciler arasında kavga çıktığı ihbarında bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri kısa sürede okul önüne geldi.

    Kavgaya gelen ekipler sürprizle karşılaştı

    Okulun dış kapısı açıldığında ise polisler gördükleri manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

    Öğrenciler, araçlarıyla giren ekipleri bayrak marşı eşliğinde ellerinde Türk bayrakları ile karşılayarak Polis Haftası’nı kutladı.

    Antalya da kavga ihbarıyla okula giden polisler sürprizle karşılaştı #1

    İstiklal Marşı okundu

    Kendileri için planlanan kutlamadan habersiz ekipler, duygulandı. Ardından sıraya giren öğrenciler, polislerle birlikte İstiklal Marşı’nı okudu.

    Öğrencilerin bu anlamlı sürprizine karşılık, polis ekipleri de onlarla bol bol hatıra fotoğrafı çekinip, motosikletlerle gezdirerek karşılık verdi.

    "Gençlerle polislerimiz arasındaki sevgi bağı daha da güçlendi"

    Okul müdürü Necip Dal, 15 gün önce bir öğrencisinin polislere sürpriz yapmak istediğini ve bu talebi olumlu karşıladıklarını söyledi. Dal, “Polisleri bir ihbarla çağırdık. Onlara sürpriz oldu. Bayraklarla karşıladık. Gençlerle polislerimiz arasındaki sevgi bağı zaten vardı, daha da güçlendi. Polisler bu toplumun en temel unsurlarından birisi. Onları da dinlendirmek istedik.” ifadelerini kullandı.

    Antalya da kavga ihbarıyla okula giden polisler sürprizle karşılaştı #2

    "Onları görünce biz de mutlu oluyoruz"

    Polislere sürpriz yapma fikrini ortaya atan 10. sınıf öğrencisi Fatmagül Bektaş, “Polis olmak hayalim. Böyle bir sürpriz yapmak istiyordum. İhbar verdik ama bu kadar kalabalık geleceklerini düşünmüyordum açıkçası. Polisler böyle bir şeyi beklemediğini söylediler. Mutlu oldular. Onları mutlu görünce biz de mutlu oluyoruz.” şeklinde konuştu.

    Antalya da kavga ihbarıyla okula giden polisler sürprizle karşılaştı #3

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    Antalya da kavga ihbarıyla okula giden polisler sürprizle karşılaştı #5

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