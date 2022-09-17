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Antalya'da kayıp gencin cesedi aranıyor

Antalya'da kayıp gencin cesedi aranıyor

Kepez ilçesi'nde 24 Ağustos’tan beri haber alınmayan Muhammet Fatih Güç'ün arkadaşları elektrik akımına kapılıp kanalizasyonda öldüğünü iddia etti. Kayıp gençle ilgili arama çalışmaları devam ediyor.