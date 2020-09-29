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    Antalya'da kedi ile köpeğin şaşırtan dostluğu

    Antalya'nın Kaş ilçesinde birlikte büyüyen kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor.
    • AA
    • 29.09.2020 - 22:56
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    Antalya'da kedi ile köpeğin şaşırtan dostluğu

    Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Gürsu Mahallesi'nde yaşayan Pervin Armutçu, kedi ve köpeğinin küçükken birbiriyle kaynaştığını, birlikte büyüdüğünü söyledi.

    "BİRBİRLERİNE ÇOK DÜŞKÜNLER"

    Görenlerin bu duruma şaşırarak hayvanların video ve fotoğraflarını çektiğini anlatan Armutçu, "Bir kedim vardı, yavruları olmuştu. Oğlum da küçük bir köpek getirmişti. Kedi ile köpek bir arada olmaz ama bunlar oynayarak bir arada büyüdü, hala da oynuyorlar. Birbirlerine çok düşkünler, kavga etmezler." diye konuştu.

    Antalya'da kedi ile köpeğin şaşırtan dostluğu

    Antalya da kedi ile köpeğin şaşırtan dostluğu #1

    Antalya da kedi ile köpeğin şaşırtan dostluğu #2

    Antalya da kedi ile köpeğin şaşırtan dostluğu #3

    Antalya da kedi ile köpeğin şaşırtan dostluğu #4

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